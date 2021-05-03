وزيرة الصناعة تبحث مع نيسان العالمية خططها التوسعية في مصر بالمرحلة المقبلة

12:08 م الإثنين 03 مايو 2021
وزيرة الصناعة تبحث مع نيسان العالمية خططها التوسعية في مصر بالمرحلة المقبلة

خلال الاجتماع

القاهرة- مصراوي:

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع جويلوم كارتيه، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وعدد من مسؤولي الشركة، مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تفعيل الجهود التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية والتي تستهدف وضع مصر على خارطة تصنيع وتصدير السيارات العالمية.

وأشارت إلى سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها بما يسهم في تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي.

وقالت الوزيرة إن شركة نيسان العالمية تمثل شريكا استراتيجيا للدولة المصرية في مجال صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في توطين صناعة السيارات في مصر للإنتاج للسوق المحلي والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأضافت أن شركة نيسان تعد إحدى الشركات الرئيسية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة إنتاجيتها بالسوق المحلي وزيادة مساهمتها بالمبادرة.

ومن جانبه، أكد جويلوم كارتيه حرص شركة نيسان العالمية على التوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصة وأنه يمثل سوقا استهلاكيا كبيرا ويمتلك فرصاً للتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حالياً خطة توسعية حتى عام 2030 تستهدف التوسع بأسواق دول القارة الأفريقية بصفة عامة والسوق المصري بصفة خاصة.

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نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة شركة نيسان السوق المصري
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