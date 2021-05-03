تراجع سعر كرتونة البيض 3 جنيهات بالأسواق في يوم شم النسيم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض 3 جنيهات بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وبلغ سعر كرتونة البيض 27 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا أمس، لتباع للمستهلك بقيمة 32 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف السيد، أن كيلو الدواجن البيضاء ارتفع جنيهًا واحدًا اليوم بالمزرعة ليصل إلى 27 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا أمس، ليباع للمستهلك بقيمة 32 جنيهًا بالأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي 36 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا.

ووفقا لقول السيد، تراوح سعر الكتكوت بالمزرعة بين 3 و5 جنيهات.

وأوضح أن الإقبال يشهد حالة من الهدوء خلال الأيام الحالية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.