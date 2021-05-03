عملة إيثريوم الرقمية تحقق رقما قياسيا جديدا فوق 3 آلاف دولار

كتب- مصطفى عيد:

حققت أسعار عملة إيثريوم الرقمية المشفرة رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد أن تجاوزت مستوى 3 آلاف دولار لأول مرة مرتفعة بنسبة 10.7% خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، ارتفع سعر عملة إيثريوم الرقمية إلى حدود 3200 دولار خلال تعاملات اليوم في أعلى مستوى لها وذلك قبل أن تتراجع قليلا إلى 3180 دولارا في الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة خلال تعاملات اليوم.

وبحسب وكالة رويترز، يراهن المستثمرون على أن إيثريوم ستكون لها فائدة أكبر في نظام مالي مستقبلي لا مركزي.

ووفقا للوكالة، قال جيمس كوين، العضو المنتدب لـ "Q9 Capital"، مدير ثروة خاص بالعملات المشفرة في هونج كونج، إن الارتفاع الكبير في أسعار إيثريوم يمثل لحاقا جزئيا بالمكاسب التي حققتها عملة بيتكوين في أواخر عام 2020.

وأضاف أن هذه الزيادة تعكس أيضا تحسينات في سلسلة "إيثريوم بلوكتشين"، وتحولا متزايدا نحو "DeFi"، أو التمويل اللامركزي، والذي يشير إلى المعاملات خارج الخدمات المصرفية التقليدية والتي تعتير "إيثريوم بلوكتشين" منصة مهمة لها.

كما أدى إطلاق صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة والطلب المتزايد على محافظ العملة الرقمية إلى ارتفاع سعرها.

وتعد عملة إيثريوم ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بقيمة سوقية حالية 365.8 مليار دولار.