أسعار مواد البناء في 2021.. الحديد ارتفع 51%.. والطن يصل لـ14500 جنيه (تقرير رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر مايو، مقارنة بشهر يناير حتى أبريل الماضي.

وينشر "مصراوي"، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر طن الحديد خلال مايو الجاري 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن مايو 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.

وبدأت الزيادة في التصاعد حيث سجل طن الحديد نهاية العام الماضي 11600 جنيه، ثم وصل لـ13 ألف و600 جنيه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والآن أصبح بـ14 ألف و500 جنيه.

أما الإسمنت بنوعيه الأبيض والبورتلاند العادي، شهد ارتفاعا أيضًا في الأسعار، حيث سجل طن الأسمنت البورتلاند العادي 850 جنيها خلال مايو الجاري فيما سجل في نفس الشهر من العام الماضي 750 جنيها.

وسجل طن الأسمنت الأبيض 2500 الشهر الجاري بزيادة بلغت 50 جنيها عن العام الماضي، وبالتالي تكون الزيادة في أسعار الأسمنت العادة 9% عن العام الماضي و6% عن يناير الماضي أيضًا.

كما شهدت أسعار الزلط ارتفاعا بلغ 25%، حيث سجل متر الزلط المخصوص 150 جنيها، بزيادة بلغت 30 جنيها في المتر عن العام الماضي. لكنل خلال الـ5 أشهر الماضية استقرت الأسعار، حيث سجل الزلط العادة 120 جنيها للمتر.

وشهدت أسعار الجبس استقرارا نوعا ما بباقي مواد البناء، حيث سجل طن الجبس الخاص بالفرم 950 جنيها منذ يناير الماضي وبزيادة 5.6% عن نفس الوقت من العام الماضي.

وفيما يلي بيان بكل أسعار مواد البناء بالتفصيل: