وفد من الغرف التجارية يشارك في معرضين ببلاورسيا لتنمية العلاقات بين البلدين

كتبت-نرمين إبراهيم:

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركة الاتحاد بوفد اقتصادي يضم 35 شركة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة بمجموعة من الفعاليات جمهورية بيلاروسيا.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت إن المشاركة ستكون ضمن بمعرض "بيلاروسيا - أفريقيا" الرابع المقام في الفترة من 31 مايو إلى أول يونيو والمقام في العاصمة البيلاروسية مينسك ومعرض بيلارجو 2021 المتخصص في الماكينات والمعدات الزراعية والمعرض الدولي "تيبو 2021" خلال الفترة من 1 الى 4 يونيو المقبل.

وأوضح أن المشاركة في تلك الفعاليات تأتي في إطار خطة الاتحاد لتنمية وزيادة الصادرات المصرية السلعية من خلال المشاركة في المعارض الهامة وإتاحة الفرص للشركات المصرية لعقد لقاءات وصفقات مع نظائرها من الدول المختلفة مشيرا الي أنه من المقرر أن يشارك بمعرض بيلاروسيا – افريقيا الرابع رؤساء البعثات والهيئات الافريقية والبيلاروسية.

وأضاف العربي أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والموائد المستديرة والحلقات النقاشية واللقاءات الثنائية لفتح آفاق التعاون الاستثماري بين أفريقيا وبيلاروسيا.

ويعقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بالإضافة لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التي بدأت في فتح السفر إلى مصر بالإضافة لدراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية، بحسب البيان.

وأكد العربي أن الوفد المصري سيركز على دعم الصادرات السلعية المصرية لسوق بيلاروسيا وسبل تنمية الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروآسيوي والذي يضم عدد من الدول منها بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا وأرمينيا وكازاخستان.

كما يبحث الوفد تنمية تجارة القيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة بين مصر وبيلاروسيا وتوطين الصناعات والاستثمار الأجنبية على الأراضي المصرية بهدف إعادة التصدير إلى أفريقيا والدول المرتبطة بمصر باتفاقيات تجارة حرة تسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواقها بمزايا جمركية مثل دول السوق القارية الإفريقية الموحدة وأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأيضا من ضمن المحاور التي سيتطرق لها وفد الغرفة التجارية المصري، وهي تنمية العلاقات السياحية مع دول الاتحاد الأوروآسيوي والتي تعد من أكبر مصادر السياحة الوافدة للأسواق المصرية.

وكشف العربي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات وفود مصرية إلى كلا من أوكرانيا وروسيا وبولندا كما سيشارك الاتحاد بوفد اقتصادي على هامش أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة.

وقال العربي إن العلاقات التجارية بين مصر وبلاروسيا بدأت في النمو بشكل مستمر وبالرغم من انخفاض حجم التجارة البينية إلا أنها في تضاعف مستمر خلال العامين الماضيين حيث وصل حجم الصادرات المصرية للسوق بيلاروسيا خلال الفترة من "يناير- مايو" من عام 2019 حوالي 17 مليون دولار بزيادة 1.2% عن العام السابق له، كما ارتفع حجم الواردات المصرية من بيلاروسيا ليبلغ 50.5 مليون دولار بنسبة زيادة 115% عن العام السابق له.

موضحا أن أهم الصادرات المصرية لبيلاروسيا تتمثل في الفاكهة الطازجة، والمنتجات الصيدلانية والمنسوجات والملابس الجاهزة فيما يمثل الحديد والصلب أهم وارداتنا من أسواق بيلاروسيا بالإضافة إلى الجرارات والسيارات.