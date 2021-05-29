تنمية المشروعات يعلن عن سداد أقساط القروض عبر منافذ الدفع الإلكتروني

القاهرة-مصراوي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الآن سداد أقساط القروض.

وحددت الوزيرة عدد من الشركات منها شركة "وقتي" و"أموال" و"طلقة" وذلك عن طريق أكثر من 15 ألف منفذ خدمة لهذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية، بحسب بيان لجهاز تنمية المشروعات اليوم السبت.

وأوضحت جامع، أن هذه الخطوة تأتى وفقا لتوجهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد وهو الأمر الذي زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام.

وأكدت الوزيرة، أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته التي تهدف إلى تقديم مختلف خدماته المالية وغير المالية إلكترونيًا بما يسمح بالتوسع في قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق بالإضافة إلى ضمان الشفافية في هذه التعاملات بما يضمن حقوق العملاء.

وأوضحت أن الجهاز يتيح حاليا عدد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المشروعات منها امكانية التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجهاز للحصول على شهادة تصنيف المشروع للاستفادة من مميزات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 كما يتيح عبر منصة المشروعات الصغيرة امكانية التقدم للدورات التدريبية على ريادة الأعمال والتسجيل للاستفادة من خدمات التسويق المختلفة التي يقدمها الجهاز.

وقال ياسر حلمي، رئيس قطاع نظم المعلومات بالجهاز، إن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقديم خدماته إلكترونيًا حيث سيتم استكمال قنوات الدفع لتحصيل أقساط القروض بالتعاون مع الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال كما يتم التنسيق حاليا مع شركة "خالص" لاستخدام تطبيقها الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وأشار حملي، إلى أن عملاء الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الاتصال برقم الخط الساخن للجهاز 16733 لمعرفة تفاصيل السداد عن طريق هذه الشركات.