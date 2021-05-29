ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 81ر64 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 45ر34529 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 23ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 11ر4204 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46ر12 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 74ر13748 نقطة.​