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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:25 ص السبت 29 مايو 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 81ر64 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 45ر34529 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 23ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 11ر4204 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46ر12 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 74ر13748 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الرئيسية

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