تمكين المرأة يصل للغرف التجارية.. لجنة سيدات الأعمال تعقد أول اجتماعاتها

كتب- مصطفى عيد:

عقدت اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اجتماعها الأول، وذلك بناءً على دعوة من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد بعد تشكيل اللجنة الجديدة، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الجمعة.

وأكد العربي أن تشكيل هذه اللجنة جاء في إطار الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي انضمّت إليها وصدّقت عليها مصر وقوانين الغرف التجارية والتجارة والعمل وغيرها التي تؤكد أهمية دور المرأة الفاعل في الاقتصاد والتنمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا اتّساقاً مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

وأوضح العربي أن اللجنة العامة لسيدات الأعمال ستعمل على العديد من المحاور والمهام والتي تتضمن بحث أوجه دعم جهود الغرف التجارية المصرية واتحادها العام في مجالات تمكين المرأة من المشاركة في الأعمال التجارية، ودعم قدراتها التنافسية؛ واقتراح ميثاق دمج المرأة في الأعمال التجارية، وأوجه حمايتها من مخاطر العمل أو صور العنف أو التحرّش أثناء العمل التجاري.

وذكر أن هذه المحاور تتضمن أيضا توطيد العلاقات ودعم التعاون والترابط بين سيدات الأعمال العاملات في مجال التجارة، واقتراح عقد المنتديات أو الفعاليات الرامية لتحقيق ذلك وسبل تمويلها؛ وجمع وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بعمل المرأة في مجالات التجارة، وسبل النهوض والارتقاء به ودعمه.

كما تشمل هذه المهام استقصاء واستبيان ورصد معوّقات مشاركة المرأة في العمل التجاري، واقتراح سبل معالجتها، وعوامل توفير مناخ العمل اللائق بها؛ واقتراح خطط وآليات جذب المرأة للأعمال التجارية وأوجه الدعم الممكنة لها؛ إلى جانب إبداء الرأي في الموضوعات التي تُحال إلى اللجنة من الاتحاد، وفقا للعربي.

وقال العربى إن هذه اللجنة هي الأولى في خطة عمل الاتحاد الاستراتيجية التي تتضمن لجانا قطاعية وعرضية ليتمكن الاتحاد من أداء دوره طبقا لقانون إنشائه في خدمة منتسبيه من كل القطاعات، إلى جانب توفير الدراسات والبيانات والمعلومات لجميع أجهزة الدولة في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص لنشر النماء والتنمية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الملامح الرئيسية لخطة عملها في المرحلة القادمة في إطار قرار إنشاء اللجنة مع مراعاة تغطية كل القطاعات الجغرافية في مصر، بحسب البيان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد، خلال الجلسة الأولى للجنة، أن اللجنة تستهدف التركيز على قطاع الأعمال للسيدات في كل المحافظات والمساهمة في تنميته.

كما تهدف اللجنة العامة لسيدات الأعمال أن تكون صوتا للمرأة المصرية صاحبة المشروعات، وكذلك السيدات اللاتي يرغبن في اقتحام مجال التجارة والصناعة وإدارة المشروعات، وفقا لياقوت.

وأضافت أن من أهم الأهداف التي ستعمل اللجنة على تنفيذها هو دعم وتعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن، وزيادة قاعدة السيدات صاحبات ورائدات الأعمال وتقديم المشورة لهن، وتقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال مثل الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

وذكرت دينا ياقوت أن من بين هذه الأهداف أيضا توفير فرص تمويلية وخدمات مالية لصاحبات المشروعات, وإعداد قاعدة بيانات واضحة ودائمة التحديث للسيدات العضوات والمستفيدات من خدمات اللجنة العامة لتسهيل التواصل معهن, وخلق شبكة فعالة تجمع سيدات الأعمال المصريات والعربيات، وكذلك على المستوى الأفريقي والدولي من أجل التعاون الاقتصادي.

ومن بين هذه الأهداف كذلك توفير برامج الدعم لشابات الأعمال بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لتشجيع شابات ورائدات الأعمال للانضمام إلى اللجنة العامة، وخلق استراتيجية مُتكاملة مع كل أقسام ومراكز الاتحاد العام لتأهيلهم لسوق العمل، وفقا لدينا ياقوت.

وحول محاور عمل اللجنة، قالت دينا ياقوت إنها تعتمد على بحث وإيجاد آليات لتسهيل واستمرارية وصول السيدات للموارد والأسواق والتجارة، وتوفير الخدمات التجارية والتدريب، وكذلك تيسير سبل الوصول للأسواق الداخلية والخارجية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تدعيم المشروعات التجارية والصناعية للمرأة المصرية بناءً على استبيانات واستطلاعات الرأى والاحتياجات.

وأضافت أن من بين هذه المحاور إعداد برامج وخدمات متخصصة لسيدات الأعمال بالمحافظات مثل دورات توعية قانونية بكل ما يخص السيدات صاحبات الأعمال فيما يخص التعاقدات وإدارة الأموال والأوراق المالية والتوكيلات والعقود والاختصاص في المنازعات، وتوفير برامج التدريب من أجل التصنيع للسيدات، والتدريب من أجل التصدير.

وكان رئيس الاتحاد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت محمد، وعضوية المهندسة رقية الهلالى، نائباً للرئيس، وعضوات يمثلن أقاليم مصر وهن دينا فتحي طلعت، وهبة فيصل، ورانيا الشيمي، ونهلة إبراهيم رشدي، ولميس صبرى كمال، وآمال محمود ابراهيم، وفاطمة عبد المنعم توفيق، ونادية ابو قرمة، ودينا مصطفى.