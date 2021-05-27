أعلى 5 دول استقبالا لصادرات مصر في أول 4 أشهر من 2021 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

تصدرت الولايات المتحدة الدول المستقبلة لصادرات مصر غير البترولية خلال أول 4 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

واستحوذت 5 دول على 30.1% من صادرات مصر غير البترولية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري.

ووصل إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 11%.

ووصلت قيمة الواردات المصرية خلال نفس الفترة إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 22 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2020 بنسبة زيادة 5%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أبرز 5 دول استقبلت الصادرات المصرية غير البترولية في أول 4 أشهر من العام الجاري، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.