تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 814 جنيهًا، وهو نفس السعر في الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 698 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 930 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6512 جنيها.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب 4.9 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.26%؛ ليسجل سعر الأوقية 1891.7 دولار، في الساعة 12:17 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.