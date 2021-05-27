تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللاب توب في مصر

وزيرة التجارة تبحث مع وفد بحريني إنشاء محور تجاري مباشر بين البلدين

كتبت - شيماء حفظي:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تدشين خطوط إنتاج التصنيع المشترك لأول منتج عربي من أجهزة التابلت واللاب توب وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع و مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، حضر تدشين خطوط الإنتاج أيضا الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

وأشاد وزير الاتصالات بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل وفقًا لاستراتيجية محددة لجعل مصر مركزًا اقليميًا رائدًا في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

وأوضح طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة المناخ الجاذب للشركات الرائدة عالمياً لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة بمصر في صناعة الالكترونيات، لافتا إلى أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية للاستثمار في العقول وبناء القدرات بهدف إعداد كفاءات وطنية في صناعة وتصميم الإلكترونيات.

وأشار إلى تعاون الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة التي تمتلكها الهيئة وذلك في ضوء التعاون البناء مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لنقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة للصناعة الوطنية، موضحة أن مشروع إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب محلياً يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتطورة بالسوق المصري للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية بنقل وتوطين الصناعات الإلكترونية الحديثة بهدف تأهيل الصناعة المصرية لدخول الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع في تنمية وتطوير الصناعات التكنولوجية في مصر.

وقالت جامع إن توطين التقنيات والتكنولوجيات الصناعية الحديثة بالصناعة الوطنية يسهم في الارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته بالسوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى سعي وزارة التجارة والصناعة لتزويد الصناعة المصرية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي وحلول التشغيل الآلي، وتوفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.

وأكدت الوزيرة إلى أهمية تكثيف الجهود لتبني استراتيجيات صناعية في المجالات التكنولوجية والتركيز على التطبيقات الحديثة الداعمة لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية دعم البنية التحتية التقنية من خلال تطوير مستويات كفاءة شبكات الاتصالات، وتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى خطة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والحاسبات والتابلت واللاب توب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وأعرب عن ترحيبه للتعاون مع شركة "طلال أبو غزالة"، مشيداً بقدراتها التصنيعية وخبراتها في مجال إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والصناعات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وقال التراس: "نحتفل اليوم بتدشين خطوط إنتاج صناعة التابلت واللاب توب بالشراكة مع مجموعة طلال أبو غزالة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع".

وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون إنتاج منتج عربي تحت شعار "صنع في مصر" لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر من أجهزة التابلت واللاب توب، مع التوسع مستقبلًا في أسواق التصدير للسوق الأفريقية والعربية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف التراس أنَّ العربية للتصنيع تسهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة، مؤكّدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة أجهزة التابلت واللاب توب بمصر وللمنطقة العربية والأفريقية.

وأشاد الدكتور طلال أبو غزالة، بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية الحديثة والقابلة للتطوير والابتكار.

كما أكد أبو غزالة أن مجموعة طلال العالمية قامت بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوريد أحدث خطوط الإنتاج والمكونات الإلكترونية الذكية بالشراكة مع العربية للتصنيع وتدريب الكوادر البشرية من العاملين بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة على صناعة التابلت واللاب توب، وفقا لمستويات الجودة العالمية ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن مجموعة طلال وضعت خطة طموحة لإنشاء خطوط إنتاج التابلت واللاب توب بمصر والأردن وسلطنة عمان لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الإلكترونية.

وذكر أنه جاري دراسة تعزيز التعاون مع عدة دول عربية أخرى لتعزيز التعاون والشراكات مع الأشقاء العرب لإنتاج منتجات عربية بكافة المواصفات العالمية لأجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة بما يتناسب مع نظم التعليم الحديثة.