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بالأرقام.. تحسن ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر (فيديوجرافيك)

12:10 م الخميس 27 مايو 2021
بالأرقام.. تحسن ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر (فيديوجرافيك)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات القطرية في مصر.

وتزامن إعلان الإحصاء عن هذه المؤشرات مع تطورات إيجابية ملحوظة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين وذلك منذ إعلان المصالحة العربية القطرية وبيان قمة العلا في السعودية في يناير الماضي.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المؤشرات المتعلقة بتطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة قطر الاستثمارات القطرية العلاقات الاقتصادية

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