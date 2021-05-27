ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويس 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.