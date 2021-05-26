قفزة ثم تراجع.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار الصباح.

وقفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 8 جنيهات دفعة واحدة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 816 جنيهًا مقابل 818 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 699 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 933 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6528 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 4.9 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.28%؛ ليسجل سعر الأوقية 1904.2 دولار، في الساعة 4:23 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.