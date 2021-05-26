مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة 1.5% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 1.54% إلى مستوى 10469 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.01%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 109.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 4.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 114.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في بداية جلسة أمس بنسبة بلغت 2.13%، إلى مستوى 10513 نقطة.