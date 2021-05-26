مصر تتراجع 7 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر مايو الجاري.

واحتلت مصر المركز 45 في مايو بعد أن كانت تحتل المركز 38 في أبريل الماضي، ضمن قائمة تضم 53 دولة حول العالم.

ويعتمد تصنيف بلومبرج على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر على 49 نقطة، فيما حصلت نيوزيلندا التي احتلت المركز الأول على 80.8 نقطة، لتزيح سنغافورة من رأس القائمة التي احتلتها خلال الشهور الماضية.

وذكر المؤشر أن نسبة السكان في مصر الحاصلين على لقاحات كورونا بلغت 0.7% من عدد السكان.

وسجلت حالات الوفاة في مصر 144 حالة لكل مليون شخص، وهي نسبة قليلة جدًا مقارنة بدول أخرى تتقدم مصر في الترتيب.

وخلال الأيام الماضية شهد منحى الإصابات بفيروس كورونا في مصر صعودًا مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات ودخول مصر في الموجة الثالثة للفيروس.

وفي الوقت نفسه توسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وإعلان وزارة الصحة أنها تعتزم تصنيع بعض من هذه اللقاحات في مصر.