هواوي تكشف حقيقة انسحابها من الاستثمار في قطاع السيارات

القاهرة – مصراوي:

كشفت شركة هواوي، حقيقة انسحابها من الاستثمار في أية شركات لتصنيع السيارات وأنها لن تصنّع سيارات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن استراتيجية هواوي، بخصوص قطاع السيارات لم تتغير منذ عام 2018، وتقوم هذه الاستراتيجية على الاستثمار فيما يختص بتطوير حلول السيارات الذكية والمتصلة فقط، وليس من خلال تصنيع سيارات تحمل اسم علامة هواوي التجارية أو امتلاك حصة مسيطرة أو جزئية في أي من شركات السيارات.

وأشارت الشركة، إلى أنه بناءً على الخبرة التي اكتسبتها هواوي على مدار أكثر من ثلاثين عامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقوم الشركة بتزويد شركات صناعة السيارات بالمكونات والحلول التي يحتاجونها في صناعة المركبات الذكية والمتصلة، لتقدم قيمة أكبر لعملائها.

وتؤكد شركة هواوي أنها "لم تتراجع عن استثمار مليار دولار في أعمال الأبحاث ذات الصلة بمكونات المركبات الذكية، وخاصة برامج القيادة الذاتية، لمساعدة شركات صناعة السيارات على صنع سيارات أكثر اتصالاً وذكاءً، والتي أعلنت عنها مؤخرًا".

وتوضح شركة هواوي أنها حاليا تدعم جهود شركائها الاستراتيجين، وهم: BAIC وChangan وGAC لبناء علامات تجارية فرعية للمركبات الذكية والمتصلة من خلال تزويدهم بحلول السيارات الذكية من هواوي ونظم القيادة الذاتية. وسيتم تزويد هذه السيارات بشعار Huawei Inside لتشير إلى وجود تقنية هواوي بداخلها.

وتتعاون شركة هواوي أيضًا مع شركة Chongqing Jinkang New Energy Automobile، وهي شركة تابعة لشركة Chongqing Sokon، في خط سيارات Seres من خلال توفير مكونات كهربائية ومكونات قمرة القيادة HiCar لطراز Seres SF5، وفقا للبيان.