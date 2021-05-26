المشاط تبحث تنمية المجتمعات الريفية مع برنامج الأغذية العالمي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كورين فليشر، المديرة الإقليمية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاقات التعاون الإنمائي المشتركة مع البرنامج، بحضور منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وتطرقت المشاط، خلال اللقاء، إلى التعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والدور الذي يلعبه من خلال الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية في المجتمعات الريفية وتمكين صغار المزارعين بما يعزز تنفيذ خطط الدولة التنموية، فضلا عن توسعة نطاق الشراكة في مشروع التغذية المدرسية في المدارس الحكومية.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى توسيع نطاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة المقبلة بما يتيح مزيد من الدعم لخطط الدولة لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتغلب على جائحة كورونا في كافة المجالات بداية من الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من انتشار الوباء، مرورًا بتأمين الاحتياجات الكافية من السلع الاستراتيجية، وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة، بما مكن الدولة من مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

أشارت الوزيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه برنامج الأغذية العالمي من خلال المشروعات المنفذة في العديد من دول العالم، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في المجتمعات.

وأوضحت أن حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام العام الماضي يعد أكبر دليل على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق لترسيخ السلم والأمن واستقرار المجتمعات من خلال القضاء على الفقر والجوع في العالم.

من ناحيتها عبرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتزاز البرنامج بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتطلعها لمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشادت بالمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي بما يعزز النمو الشامل والمستدامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبرنامج الأغذية العالمي، هو أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، وينفذ مشروعاته في مصر بتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022.

وتسجل المحفظة الجارية مع البرنامج 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.