ارتفاع الخيار والجوافة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو الملوخية والخيار البلدي والفراولة والجوافة بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 50 قرشا، واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.