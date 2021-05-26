الإحصاء: 77.8% ارتفاعًا في الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام الماضي

كتبت-ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 77.8%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.8%.

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بلغت 396 ألف دولار خلال عام 2020 مقابل 171 ألف دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 131.6%.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من قطر إلى 25 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.6 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وبحسب البيانات بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.4%.

وسجلت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 82%.