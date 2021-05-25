بعثة "صندوق النقد" تنتهي من المراجعة الثانية لمصر.. وصرف 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

كتبت- ياسمين سليم:

أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن بعثة من صندوق النقد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني.

وأوضح البيان أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021، مناقشات مع السلطات المصرية.

وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وقال إن هذ الاتفاق بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج يخضع لاتفاق وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.

وعند صدور الموافقة، على المراجعة الأخيرة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.

وكانت مصر صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض.