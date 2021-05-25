تسبب في حبس وزير.. من هو أيمن الجميل الذي أطلق زفاف نجله عاصفة ضد الفنانين؟

كتبت –شيماء حفظي:

تسبب حضور فنانين لحفل زفاف علي نجل رجل الأعمال المصري، أيمن الجميل على ابنة رجل الأعمال السوري والبرلماني سامر الدبس، في أزمة، كونه جاء بعد ساعات قليلة من تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، وبحضور نفس الفنانين الجنازة.

وأعاد حفل الزفاف الأسطوري - الذي حضره عدد كبير من الفنانين أبرزهم يسرا وياسمين صبري ونيللي كريم ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وغنى فيه عمرو دياب- اسم أيمن الجميل، للأذهان والذي أثار قضية "فساد وزارة الزراعة" سابقا وكان حديث الأوساط الاقتصادية وقتها.

ولد أيمن محمد رفعت عبده الجميل، في محافظة دمياط يوم 20 أكتوبر 1965، وهو ابن رجل الأعمال محمد رفعت عبد الجميل، الطيار السابق في القوات الجوية المصرية، وعرف بأنه صديق شخصي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

بدأت إمبراطورية عائلة الجميل بتأسيس مجموعة شركات كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ثم توسعت استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة “كايرو ثرى أيه” للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018، كما استحوذت على الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وشركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.

كان رجل الأعمال الأب، محمد رفعت الجميل، حاضرًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة في ظل ازدهار الحزب الوطني، وكان نائبا برلمانيا عن الحزب الوطني لدورتين متتاليتين 2000-2005 والثانية منذ عام 2010، لكن هذه الدورة لم تكتمل بسبب حل مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبعد 4 سنوات من اختفائه المؤقت عن ظهوره العام، عاد اسم الجميل مرة أخرى مع تفجر قضية "فساد وزارة الزراعة". ففي سبتمبر عام 2015، اعترف أيمن الجميل بتقديم رشوة لوزير الزراعة حينها صلاح هلال ومدير مكتبه من أجل تسهيل حصوله على 2500 فدان في وادي النطرون.

وكان هلال، وزيرا للزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس 2015، فيما كانت الواقعة أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في مايو 2014.

وتمثلت الرشاوى، في بدل بقيمة 245 ألف جنيه واشتراكات للنادي الأهلي للوزير وعائلته بمبلغ 137.800 ألف جنيه، و11 تأشيرة حج بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد مقابل تقنين وضع يد أيمن الجميل على مساحة 2500 فدان زراعي بوادي النطرون وضع يده عليها منذ عام 2005. وأكّد في التحقيقات أنه صرف على هذه الأرض حوالي 250 مليون جنيه وهي تابعة لإحدى شركاته وهي شركة كايرو ثري إيه الزراعية.

وفي أبريل عام 2016 تم الحكم في القضية ببراءة أيمن الجميل وبالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محي قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيي قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما.

كانت براءة أيمن الجميل إعمالا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما بالرشوة.

وفي 2017، توفي الأب محمد رفعت الجميل، وأصبح أيمن الجميل، مسؤولا عن امبراطورية العائلة.