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رئيس "الدمغة والموازين" يتوقع تطبيق نظام الباركود على الذهب رسميا أول يوليو

04:06 م الثلاثاء 25 مايو 2021
رئيس "الدمغة والموازين" يتوقع تطبيق نظام الباركود على الذهب رسميا أول يوليو

اللواء عبد الله منتصر

كتبت- شيرين صلاح:

توقع اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لمصراوي، أن يطبق نظام الباركود على الذهب رسميا بداية شهر يوليو المقبل.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن مصلحة الدمغة والموازين قررت عمل نظام تكويد المشغولات الذهبية بالليزر لرصد حجم المشغولات الذهبية سنويا بالأسواق، وذلك لمنع عمليات الغش بالذهب، نظرا لقدرة الكثير على تقليد الأختام في الورش.

ونظام الباركود هو عبارة أن كل مشغول ذهبي قبل خروجه من المصلحة وطرحه بالأسواق سيكون له رقم كودي، وهذا الرقم سيكون مسجل به عيار المشغول، وبيانات المصنع، ومتى تمت عملية الدمغ، وفقا لقول نجيب.

وأضاف منتصر، أنه حتى الآن يتم التطبيق التجريبي على بعض المشغولات الذهبية بالأسواق، مشيرا إلى أنه لا يتم حساب الكمية التي يتم دمغها حاليا.

ووفقا لقول منتصر، تم بدء التطبيق التجريبي على الذهب منذ بداية فبراير الماضي وحتى الآن.

وأضاف رئيس المصلحة، أنه يهدف دمغ 50 ألف قطعة من المشغولات الذهبية عند بداية تطبيق نظام الباركود.

وعن آليات التنفيذ ذكر منتصر، أنه يتم تدريب صناع الذهب على الآلات التي تستخدم لدمغ المشغول الذهبي، مشيرا إلى أنه استوردت آلات فرنسية منذ بداية العام الجاري بنحو 50 مليون جنيه.

ويقدر حجم إنتاج المشغولات الذهبية المدموغة في مصر من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، بنحو 65 طنًا في العام، بحسب ما قاله منتصر، لمصراوي في وقت سابق.

لمنع غش الذهب.. الدمغة والموازين تبدأ التشغيل التجريبي لتكويد المشغولات الذهبية

الدمغة والموازين: تطبيق نظام الباركود للمشغولات الذهبية بداية من يناير 2021

عبد الله منتصر مصلحة الدمغة والموازين نظام الباركود الذهب غرفة القاهرة التجارية

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