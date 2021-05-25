البورصة توقف سهم الحديد والصلب تمهيدا لتداول الشركة الجديدة

كتبت – شيماء حفظي:

قررت البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بناء على طلب الشركة.

وكانت الشركة، خاطبت إدارة البورصة، لإيقاف التداول على سهم الشركة بداية من اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، أمس، إنه سيتم وقف السهم لحين العرض على لجنة القيد بالبورصة والنظر في تخفيض رأسمال الشركة القاسمة "الحديد والصلب المصرية " وقيد سهم الشركة المنقسمة "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر".

وأضافت أن الطلب يأتي تنفيذا للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأنه سيتم الاعتداد بأسماء مالكي أسهم شركة الحديد والصلب بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

وبعد العرض على لجنة القيد سيتم إعادة تداول سهم شركة الحديد والصلب المصرية وبدء التداول على سهم الشركة المنقسمة وفقا للبيان.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت في يناير الماضي على تقسيم الشركة إلى شركتين وتصفية مصنع الشركة بحلوان.

وقال وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي إنه تم تعيين المصفي العام للشركة تمهيدا لتنفيذ إجراءات التصفية بعد قيد أسهم الشركة المنقسمة.