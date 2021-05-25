المصرية للاتصالات تطلق خدمة "WE Access" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- علاء حجاج:

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، خدمة "WE Access" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالهم وتعزيز عملية التحول الرقمي.

وقال بيان من الشركة اليوم الثلاثاء إن ذلك من خلال مساعدة الشركات على ربط مواقع المكاتب والفروع بسهولة وبأعلى درجات التحكم وتأمين البيانات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تحليل البيانات التي تساعد بشكل كبير في دعم الأعمال التسويقية وتطويرها.

وتقدم الخدمة الجديدة حلولًا تقنية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر تأمينًا إضافيًا للبيانات من خلال توفير شبكة لاسلكية ذكية خاصة (SMART Wi-Fi) للموظفين وشبكة عامة للزائرين، وفقا للبيان.

وأضاف أنها تمنح الشركات القدرة على إدارة أكثر من 250 شخص على كل نقطة اتصال مع إمكانية توفير الآلاف من نقاط الاتصال، وبالإضافة لذلك تقدم الخدمة تقارير دقيقة مفصلة تسمح باتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتعطي الشركة القدرة على التفاعل مع العملاء وفهم اتجاهاتهم السلوكية بما يساهم في زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في البيان إن الشركة تعمل بشكل دائم على تطوير خدماتها وتلبية متطلبات عملائنا المتطورة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في جميع القطاعات.

وقال جيسون بيرنيل نائب رئيس سيسكو ميراكي للمبيعات العالمية، إنه من الضروري البحث عن طريقة للحفاظ على الإنتاجية ورفع الكفاءة وتوفير الحلول التي تسمح بالوصول الآمن والمتميز للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التطور الذي يشهده العالم.

وأضاف أن الشركة تسعى للتوسع في أسواق عالمية جديدة من خلال الشراكة مع المصرية للاتصالات.