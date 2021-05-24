بمعاش إضافي.. كيف ترفع قيمة ما تحصل عليه عند التقاعد؟

كتبت- ياسمين سليم:

سمح قانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه العام الماضي، للمؤمن عليهم بإمكانية الحصول على معاش إضافي يضاف إلى معاشه الأساسي عند خروجه للتقاعد.

ويهدف المعاش الإضافي إلى معالجة مشكلة أصحاب الدخول الكبيرة، والذين يعانون من وجود حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وأجر الاشتراك التأميني، هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله، والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك الذي يدفعه هو وجهة عمله.

وسمح القانون الجديد بزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سنويًا وبلغ في بداية العام الجاري 8100 جنيه.

أي أن المؤمن عليه لا يستطيع التأمين على أكثر من 8100 جنيه حتى ولو كان يحصل على راتب أكبر من هذا المبلغ، لكن المعاش الإضافي سيسمح لهم بالتأمين على أي مبلغ إضافي يريد التأمين عليه.

كيف تحصل على معاش إضافي؟

يجب أن يكون أجر الاشتراك للمؤمن عليه هو الحد الأقصى وهو 8100 جنيه، وإذا زاد ما يحصل عليه المؤمن عليه من أجر عن هذا الرقم يمكنه الاشتراك للحصول على معاش إضافي.

يطلب المؤمن عليه من شئون العاملين في المؤسسة التي يعمل بها أن تطلب من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له فتح حساب إضافي يمكنه من خلاله إضافة المبلغ الذي يريد التأمين عليه ودفع اشتراك مقابل ذلك.

ويكون دفع الاشتراك بشكل شخصي للمؤمن عليه فقط، وليس كما هو الحال في الاشتراك التأميني العادي الذي يدفع فيه صاحب العمل نسبة والموظف نسبة.

عند الخروج للمعاش سيتمكن المؤمن عليه من الحصول على معاش إضافي بعد حساب قيمة الاشتراك الإضافي الذي سدده، وهو ما يمكن أن يرفع القيمة الإجمالية للمعاش وينهي أزمة تدني المعاشات التي يعاني منها أغلب العاملين عند خروجهم على المعاش.