بيتكوين ترتفع 11.5% خلال آخر 24 ساعة وتسترد بعض خسائرها

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين المشفرة ارتفاعا بنسبة 11.5% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسترد بعض خسائرها، وذلك بعد تراجعها أمس إلى حدود مستوى 31 ألف دولار استمرارا لسلسلة من التراجعات شهدتها العملة في الأيام الأخيرة.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، سجل سعر عملة بيتكوين مستوى 37641 دولارا في الساعة الثالثة و55 دقيقة من عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ووصلت بذلك القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأشهر إلى حدود 712.5 مليار دولار ليخسر أكثر من 300 مليار دولار خلال أيام رغم تعويضه بعض خسائره، وذلك بعد أن كان مستواه فوق التريليون دولار.

وشهدت عملة إثيريوم الرقمية، صاحبة ثاني أكبر حصة سوقية في سوق العملات الرقمية، ارتفاعا بنسبة 20.5% خلال آخر 24 ساعة، ليصل سعرها إلى نحو 2377.6 دولار.

كما ارتفعت عملة دوجكوين بنسبة 10.3% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى مستوى 32.9 سنت.

وجاءت عمليات بيع العملات المشفرة الأسبوع الماضي بعد أن تحركت السلطات في الصين والولايات المتحدة لتشديد اللوائح والامتثال الضريبي على العملات المشفرة.

ودعت السلطات الصينية إلى تنظيم أكثر صرامة بشأن تعدين وتداول العملات الرقمية يوم الجمعة ، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أنها ستطلب امتثالًا أكثر صرامة للعملات الرقمية مع مصلحة الضرائب الأمريكية، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وكان رجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية وجه ضربة في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعلن أن شركة صناعة السيارات قد علقت شراء السيارات باستخدام العملة المشفرة بسبب مخاوف بيئية.

وجاء ذلك بعد أن ساعد إيلون ماسك في تأجيج صعود العملة عندما أعلنت شركته في فبراير أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين.

وقالت ستيفاني برايس، المحللة في CIBC، في مذكرة يوم الخميس: "لا تزال فئة الأصول متقلبة للغاية، مع احتمال حدوث تحركات كبيرة في الأسعار نتيجة تغريدة واحدة أو تعليق عام"، بحسب سي إن بي سي.

وكان تقرير لمؤسسة جي بي مورجان أظهر أن المستثمرين الكبار من المؤسسات كانوا يتخلصون من بيتكوين لصالح الذهب، مما أثار تساؤلات حول الدعم المؤسسي للعملة المشفرة.

وأشارت شبكة بلومبرج، في تقرير لها مؤخرا، أنَّ بيتكوين يقتصر طموحها بالأساس على الوجود لفترة طويلة، وأن تكون مخزناً موثوقاً للقيمة يمكن التنبؤ بتقلباته، وليست لديها تطلعات أخرى، وهو أمر يساعدها على تحقيق هذا الطموح.

وذكرت أنه عندما يكون طموحك الوحيد هو مجرد الوجود لفترة طويلة، فمن الصعب أن يحل محلك شيء آخر، ويتمثَّل أحد أسباب ذلك في استحالة وجود عملات أخرى لفترة أطول من الناحية الرياضية؛ لأن بيتكوين كانت أولى العملات المشفرة.

كما تتمتع بيتكوين بتاريخ طويل من عدم تغيير قواعدها أو رمزها بطريقة ملموسة، وهو ما يرجع جزئياً إلى رحيل مبتكرها صوريا، ساتوشي ناكاموتو، وذلك على عكس العملات المشهورة الأخرى، التي تتمتع بوجود قادة أحياء لهم تأثير كبير على خارطة الطريق الخاصة بها.

وذكرت أن الأهم من ذلك هو أن العملات الأخرى تطمح إلى تحقيق أمور مختلفة.