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جداول- المالية تعلن تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين من أول يوليو

03:21 م الإثنين 24 مايو 2021
جداول- المالية تعلن تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين من أول يوليو

وزارة المالية

القاهرة- مصراوي:

نشرت وزارة المالية جداول تبين تفاصيل الحافز الإضافي لموظفي الدولة الذي سيصرف بداية من يوليو المقبل، وفقا للدرجات الوظيفية.

وتبلغ قيمة الحافز للدرجة السادسة والخامسة والرابعة 175 جنيها، وللدرجة الممتازة 400 جنيها.

كما نشرت وزارة المالية جدول يوضح أثر رفع الحد الأدنى للأجور على الدرجات الوظيفية، وبلغت أقل زيادة 400 جنيه للدرجة السادسة وأعلى زيادة للدرجة الوظيفية الممتازة 1400جنيه.

ومن المقرر أن يحصل موظفو الدولة على علاوة دورية بقيمة 7% سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم بداية من يوليو المقبل.

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وزارة المالية زيادة مرتبات الموظفين الحافز الإضافي

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