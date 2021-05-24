أسعار القمح تتراجع عالميًا وتفقد 35 دولارًا في الطن.. ما الأسباب؟

كتبت- ياسمين سليم:

تسجل أسعار القمح العالمية تراجعًا كبيرًا منذ بداية شهر مايو الجاري بعدما فقدت نحو 35 دولارًا في الطن.

ووفقًا لبيانات بيزنس إنسيدر بلغ سعر طن القمح في المعاملات الفورية 243.5 دولار في أول مايو، فيما يبلغ السعر حاليًا 208.5 دولار.

وكانت أسعار القمح وصلت لأعلى مستوى لها هذا العام في نهاية أبريل الماضي عندما بلغ الطن 257.5 دولار.

ويعود تراجع الأسعار خلال الأيام الماضية إلى عدة أسباب أبرزها اقتراب أحد أكبر الدول المصدرة في العالم للقمح من موسم الحصاد.

وقالت شركة IKAR للاستشارات الزراعية في مذكرة اليوم الاثنين نقلتها رويترز إن أسعار تصدير محصول القمح الروسي الصيفي تراجعت الأسبوع الماضي، على إثر تراجع الأسعار في بورصات باريس وشيكاغو.

وعادة ما تبدأ روسيا، وهي إحدى أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم، الحصاد في أواخر يونيو وأوائل يوليو.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، الأسبوع الماضي ، إنها قد تزيد صادرات الحبوب في موسم التسويق 2021/2022 ، الذي يبدأ في الأول من يوليو، على الرغم من أن المحصول صغير.

وكانت روسيا قد أشعلت سوق الحبوب العالمي بعدما أعلنت عن فرض ضريبة على تصدير القمح مما دفع الأسعار للارتفاع في ظل زيادة الطلب على السلع العالمية نتيجة المخاوف من أن تتسبب الموجات المتتالية من كورونا في إغلاق عالمي جديد.

وبحسب CNBC العربية فإن هطول الأمطار هبط بأسعار القمح، وتحديدًا العقود الآجلة لتحقق أسوأ أداء أسبوعي في 33 شهرًا، خلال الأسبوع الماضي.

ويقول تحليل نشر على موقع Question country life الأمريكي، إن الزيادة المتوقعة في إنتاج القمح الأمريكي بعد هطول الأمطار، أثرت على أسعار العقود الآجلة في الولايات المتحدة وكانت وراء عمليات البيع التي بدأت خلال الفترة الماضية مما أدى لانخفاض الأسعار.

وذكر أن عمليات البيع بالسعر الحالي عادية، لأنه توقيت نموذجي لتكون بداية أدنى مستويات الأسعار مع اقتراب موسم الحصاد.