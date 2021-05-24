اقتصادية قناة السويس تستعد للعمل رسمياً بنظام ACI يوليو المقبل.. فما هو؟

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن التنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، على ضرورة سرعة التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وأطلقت وزارة المالية، في أبريل المرحلة التجريبية للمنظومة، على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

وقال بيان من الهيئة اليوم إن هذا يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع.

وتعد المنظومة الجديدة من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، وفقا للبيان.

وأضاف أن استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية تحدث إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في البيان إن بعض مشروعات المنطقة شاركت في التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ أبريل الماضي وذلك تمهيداً لتنفيذها رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2021 بجميع موانئ ومطارات الدولة.

وأضاف زكي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد بشكل كامل على التحول الرقمي والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام كافة البيانات والمستندات إلكترونياً والمساعدة في سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركي عنها حيث يساعد على بدء إجراءات التخليص الجمركي قبل وصول الشحنات مما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، إضافة للقضاء على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن الهيئة تعمل حالياً على إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والعمل على المساعدة وتوضيح كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للتسجيل المسبق للشحنات.