ارتفاع الفاصوليا وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية 50 قرشا للكيلو خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.