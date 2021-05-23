الاكتتاب بدأ اليوم.. تفاصيل الاستثمار في أول صندوق للأسهم منذ 8 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

بدأت شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية اليوم الأحد الاكتتاب في وثائق أول صندوق للاستثمار في الأسهم يتم إطلاقه في مصر منذ 8 سنوات.

وتهدف الشركة من إطلاق صندوق الأسهم المحلي "فرص- AZ" أن يصل حجمه خلال الفترة المقبلة إلى 250 مليون جنيه.

ويصل سعر الوثيقة في الاكتتاب إلى 10 جنيهات ولكن يشترط أن يكتتب العميل لأول بقيمة 1000 جنيه كحد أدنى أي 100 وثيقة، وبعد إغلاق عملية الاكتتاب سيتيح الصندوق شراء وبيع وثائقه.

لماذا تم إطلاق الصندوق؟

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، لمصراوي، إن إطلاق صندوق أزيموت "فرص- AZ" يأتي في ظل وجود فرص استثمارية في البورصة المصرية يمكن أن تحقق عوائد ضخمة.

وأضاف أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية الكثيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فإن الاستثمار بصفة عامة وخاصة الاستثمار في البورصة لم يشهد الرواج المطلوب له مع وجود هذه الفرص الاستثمارية، وهو ما يسعى الصندوق لاستغلاله.

وذكر أبو السعد أن أهمية إطلاق الصندوق تأتي أيضا تماشيا مع سياسة الدولة في نشر الشمول المالي وفتح حسابات لصغار المدخرين، حيث يوفر لهم استثمارا بأي مبالغ في أي وقت بحيث يكون الاستثمار متاحا لكل فئات المواطنين وليس حكرا على فئة رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن الصندوق يوفر الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق ما تروج له البورصة وتستهدفه في الفترة الحالية من جذب مستثمرين صغار، عبر ادخار مبلغ كل شهر للاستثمار في البورصة دون اشتراط وجود خبرة ومعرفة كبيرة بأدوات سوق المال والأسهم، وهو ما يوفره الصندوق من خلال إدارة محترفة للاستثمار في الأسهم.

وأطلقت البورصة خلال شهر رمضان الماضي حملة إعلامية لتشجيع صغار المدخرين على الاستثمار في البورصة عبر إضافة مبلغ شهري (تحويش) بقيمة 250 جنيها لرصيدهم الاستثماري سواء مباشرة من خلال شركات السمسرة والتعامل على الأسهم أو عبر وثائق صناديق الاستثمار.

وذكر أبو السعد أنه يتم توفير هذا الاستثمار عبر الصندوق من خلال مدير استثمار محترف حتى لا يغامر المستثمرون المشاركون بأموالهم خاصة ممن ليس لديهم دراية بالبورصة، وذلك عبر الاستثمار التكافلي وبالتالي ترشيد القرار الاستثماري.

وأضاف أن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الصندوق يعود لتوقعات شركة أزيموت بأن المرحلة المقبلة ستشهد أداءً جيدا للبورصة المصرية وذلك بسبب الطروحات المتوقعة في السوق وعلى رأسها الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية جدا للشراء وأقل من قيمتها العادلة.

وأشار أبو السعد إلى أن عوائد الاستثمار في البورصة تختلف من عام إلى آخر، ولكن متوسط عوائد البورصة تاريخيا يتراوح بين 15 و25% وبالتالي من المتوقع أن توفر وثائق الصندوق عائدا مناسبا للمستثمرين فيه.

كيف يمكن الاكتتاب في وثائق الصندوق؟

قال أحمد أبو السعد إن فكرة الاستثمار في وثائق الصندوق تقوم على ضخ أي مبالغ فيه في أي وقت بشرط أن يكون الحد الأدنى في المرة الأولى عند الاكتتاب 1000 جنيه، كما أنه يتيح الاكتتاب والاسترداد من خلال 9 جهات مختلفة منها 5 شركات سمسرة و3 بنوك بالإضافة إلى أزيموت.

وذكر أنه يمكن للمستثمر الراغب في شراء وثائق الصندوق الاكتتاب من خلال بنوك مصر والقاهرة والأهلي المتحد، أو شركات سمسرة مباشر، ونعيم، وجلوبال إنفست، ومصر كابيتال، وثاندر، بالإضافة إلى شركة أزيموت مطلقة الصندوق، ويمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني ومعرفة التفاصيل عن الصندوق ونشرة الاكتتاب.

وأوضح أبو السعد أن المدة القانونية للاكتتاب في وثائق الصندوق تتراوح بين 10 أيام وشهرين، ولكن الصندوق سيكون مفتوحا بعد ذلك لبيع وشراء وثائقه يوميا، موضحا أن هناك إقبالا ملحوظا على الاكتتاب في وثائق الصندوق خلال اليوم الأول له، مع وجود طلب من مواطنين يبحثون عن طريقة مثلى لاستثمار أموالهم في البورصة.

وتوقع أن يشجع نجاح هذا الصندوق جهات أخرى على إطلاق صناديق مماثلة للاستثمار في الأسهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن شركته لا تركز على المنافسة مع الشركات الأخرى وأنها تشجع على إطلاق صناديق أخرى من هذا النوع وهو ما يصب في النهاية في مصلحة السوق.