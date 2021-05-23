أبوظبي التجاري مصر يحصل على موافقة المركزي لرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه

كتبت-منال المصري:

قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن البنك حصل على موافقة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية برفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه وهو ما يعكس اتجاه المجموعة بتوسع أعمالها بقوة في السوق المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أنه تم رفع رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه ليكون في مقدمة البنوك في التوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد في الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية.

ويلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس في سبتمبر من العام الماضي البنوك التجارية برفع الحد الأدنى لرأسمالها من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 10 أضعاف في القانون الجديدة ولكنها منحت مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم مع التعليمات الجديدة بالقانون.

وأكد السويركي على موافقة البنك المركزي أيضا بمضاعفة رأسماله المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، نظرًا لأن لدى البنك حقوق ملكية كافية تساعده على رفع رأسماله بمرونة.

وكان بنك أبوظبي التجاري أعلن إطلاق علامته التجارية في مصر في أغسطس الماضي بعد موافقة البنك المركزي المصري، ونجاحه في الاستحواذ على مجموعة بنك الاتحاد الوطني.