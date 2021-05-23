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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

04:17 م الأحد 23 مايو 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.75% إلى مستوى 10812 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.31%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 19.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 25.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة الخميس الماضي بنسبة بلغت 0.69%، إلى مستوى 10713 نقطة.

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