وزير البترول يتفقد خطوات تنفيذ تطوير عدد من مشروعات القطاع بالإسكندرية

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كتب- مصطفى عيد:

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بعددٍ من مصافي التكرير ومشروعات تصنيع البترول شملت شركات الإسكندرية للبترول وأموك وأنربك.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأحد، إن الجولة استهدفت الوقوف على معدلات تنفيذ الخطط والبرامج الجارية للتطوير والتحديث وزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحديث أنظمة السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة، إلى جانب متابعة جهود تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الإسكندرية.

وأكد الملا أن ما تشهده صناعة تكرير البترول حاليا من تطوير شامل وبرامج لرفع كفاءة المصافي وتحديثها وتنفيذ وتشغيل مشروعات جديدة يستهدف دعم منظومة متطورة لتكرير وتصنيع البترول في مصر.

وأوضح أن هذه المشروعات تلائم مع مرحلة التطور والنمو التي تشهدها الدولة المصرية وتواكب المواصفات العالمية وتحقق رؤية وزارة البترول في الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

وأشار الملا إلى ضرورة المراجعة المستمرة لإجراءات السلامة في مختلف المشروعات البترولية وفقا للمعايير العالمية، موجهاً بعقد ورش عمل بصفة دورية مع المختصين من أجل تطبيق إجراءات لتحسين منظومة السلامة والصحة المهنية حفاظا على العاملين الذين تمثل سلامتهم أولوية قصوى.

وذكر أن السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة من الأولويات التي ينبغي الالتزام بتطبيقها عند إقامة أي مشروعات أو استثمارات جديدة، مؤكداً أهمية تنمية ثقافة قوية للسلامة ودرجة وعي مرتفعة بها لدي العاملين، مشيدا بما تقدمه الكوادر العاملة في مجال السلامة بقطاع البترول وأنهم بمثابة صمام الأمان للمنظومة البترولية.

وقال الوزير إن تنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال السلامة من الركائز الأساسية التي توليها الوزارة أهمية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإيجاد كوادر على قدر عال من الكفاءة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة السلامة وتطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة العمليات.

وعقد الملا خلال الجولة اجتماعاً لمراجعة موقف تنفيذ خطط تحديث مصفاة تكرير شركة الإسكندرية للبترول، حيث عرض محمد صبحي رئيس الشركة الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة وفي مقدمتها مشروع إنشاء وحدة تقطير جوي لرفع الطاقة التكريرية للمصفاة وتوفير منتجات بترولية عالية القيمة.

كما تتضمن المشروعات الجديدة للشركة مشروع وحدة معالجة السولار بالهيدروجين لتوفير منتج السولار بالمواصفات العالمية، ومشروع الإحلال والتجديد في الوحدة 4 للتقطير للحفاظ على سلامتها التشغيلية، ومشروعي إحلال وتجديد المستودعات لزيادة سعات التخزين، واستكمال أنظمة الإنذار والإطفاء التلقائي بوحدات الإنتاج والمستودعات.

كما اطلع الملا على ما تم إنجازه في تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الإسكندرية والذي يستخدم بعمليات شحن وتفريغ الواردات البترولية وكذلك السلع التموينية.

ووفقا للبيان، تهدف الأعمال الحالية لتأهيل الرصيفين البحريين 1و2 ورفع كفاءتيهما مما سيقلل زمن تراكي الناقلات البحرية خارج الحوض، وتم البدء في الأعمال لتجديد البنية الأساسية وإحلالها بالتعاون بين شركتي الإسكندرية للبترول وبتروجت.

كما عقد الوزير اجتماعاً آخر مع شركات التكرير والتصنيع بالإسكندرية ضم رؤساء شركات ميدور وأموك وأنربك والإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول لمتابعة الأعمال الجارية والخطط التوسعية وبرامج رفع كفاءة التشغيل بمصافي تكرير البترول وتصنيعه بالإسكندرية.

واطمئن الوزير على الإجراءات المنفذة ومعدلات العمل والتنسيق الجاري لإزالة التحديات وتحقيق التكامل بين الشركات لتعظيم استغلال الإمكانات المتاحة، مشدداً على سرعة استكمال المشروعات التوسعية الجديدة ومشروعات التحديث والتطوير ضمانا لسرعة جني الثمار وتحقيق الهدف المرجو منها للاقتصاد المصري.

وأجرى المهندس طارق الملا جولة ميدانية بمواقع عمل شركات الإسكندرية للبترول وأنربك وأموك لتفقد الوحدات الإنتاجية ومتابعة منظومة التشغيل والسلامة والأمان الصناعي وحماية البيئة.

واستمع إلى شرح من كل من رئيس شركة الإسكندرية للبترول، وصلاح جابر رئيس شركة أنربك، وإيهاب عبد الحليم رئيس شركة أموك حول موقف التشغيل الحالي والمشروعات الجديدة والخطط التوسعية المستهدفة.

وأشاد الملا بالجهود المبذولة من العاملين بكل شركات تكرير وتصنيع البترول بالإسكندرية ولاسيما في ظل جائحة كورونا وحرصهم على استكمال خطط الإنتاج والتطوير والتحديث والتوسعات، مشدداً على أهمية الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على سلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.

ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.