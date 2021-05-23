توقعات بزيادة جديدة.. لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميا؟

كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في السوق العالمي، خلال الفترة الماضية، وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى عدة أسباب مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

واقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، وارتفعت أوقية الذهب في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 1881.2 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وقال أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب ناتج عن عدة أسباب أهمها، ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وتوقعات بمزيد من الارتفاع في مستويات التضخم، وهو ما يجعل المستثمرين يلجأون إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن.

وأضاف معطي، أن السبب الثاني، هو انخفاض الدولار تحت مستويات 90 نقطة مقابل 93 نقطة وهو ما يعني أيضا لجوء المستثمرين للذهب مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

والسبب الثالث هو انخفاض عائد السندات الأمريكية طويلة الأجل 10 سنوات إلى 1.62%، كما ارتفعت واردات الصين من الذهب لأعلى مستوى مما رفع الطلب في السوق العالمي فارتفع السعر، بحسب معطي.

وتوقع معطي، أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 1960 دولارًا ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى.

وأثر ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمي على أسعارها في السوق المحلي وقال رفيق عباسي، رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت حالة من الصعود مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وأضاف عباسي، لمصراوي، أن تحركات الذهب في السوق المحلي تتراوح بين 5 و10 جنيهات سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الجرام وهي تحركات بسيطة لا تضر بسوق الذهب في مصر.

وأوضح عباسي، أن لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث لأسعار الذهب لأنها مرتبطة بالأحداث العالمية السياسية والاقتصادية.

وأشار عباسي، أن أسعار الذهب دائما مرشحة لارتفاع لأن المعدن النفيس لا تظل قيمته ثابته.