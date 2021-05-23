راية القابضة تتحول إلى الربح في الربع الأول من 2021 بقيمة 36 مليون جنيه

كتبت-شيرين صلاح:

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تحولها إلى الربح خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2021 مقارنة بتحقيقها صافي خسائر خلال نفس الفترة العام السابق.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الأول من العام الجاري 35.8 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.26 مليار جنيه جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت قيمة المصروفات العمومية والإدارية للشركة خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 348.2 مليون جنيه مقابل 257.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت صافي مصروفات الشركة التمويلية إلى 117.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 115.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتعمل شركة راية القابضة، في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات المنزلية وخدمات مراكز الاتصالات، وخدمات مراكز البيانات والمباني الذكية وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والنقل البري والحلول اللوجيستية، وإعادة تصنيع البلاستيك، ومركبات النقل الخفيف، والدفع الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية.