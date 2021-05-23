نمو قطاع المدفوعات يقفز بأرباح فوري 125% في الربع الأول من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت صافي أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة بلغت 125.5% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، فإن الشركة حققت صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 85.79 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 38.04 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط للشركة إلى 348.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 257.9 خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب تقرير مجلس إدارة الشركة مرسل للبورصة ارتفعت إيرادات النشاط بفضل الأداء القوي لجميع قطاعات الشركة، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تضاعف إيرادات أربعة قطاعات تشغيلية بالتزامن مع نمو إيرادات القطاعات المتبقية بمعدلات قوية.

وقال إن الشركة حققت نتائج قوية على صعيد المدفوعات خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 66.6% لتصل إلى 24.8 مليار جنيه.

وزادت المصروفات الإدارية والعمومية للشركة خلال الربع الأول من 2021 إلى 154.8 مليون جنيه مقابل 56.1 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وقال المهندس أشرف صبري العضو المنتدب للشركة، إن فوري نجحت في تنمية الإيرادات بمعدل سنوي يقارب الـ 35% خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بتضاعف إيرادات 4 قطاعات تشغيلية ونمو إيرادات القطاعات المتبقية بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.

وأضاف صبري، أن عدد التجار الذين يتيحون خدمات قبول المدفوعات في شبكة البيع بالتجزئة التابعة لفوري ارتفع إلى 178.3 ألف تاجر خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 51 ألف تاجر خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت معدلات محفظة الهاتف المحمول نموا قويا بمعدل سنوي 69%.

وأشار العضو المننتدب، إلى أنه من أبرز المستجدات خلال 2021 اختيار فوري كمنصة رقمية مفضلة للمحفظة الإلكترونية التابعة للبنك الأهلي المصري، وكذلك محفظة أورنج.

ومنذ تأسيسها عام 2007، تعتبر شركة فوري هي المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة.