طريقة صرف المعاش من فيزا البريد بدون التكدس والزحام أمام مكاتب الهيئة

كتب- علاء حجاج:

تشهد مكاتب الهيئة القومية للبريد تكدسا خلال فترة صرف المعاشات في الأسبوع الأول من كل شهر، حيث يلجأ كثير من أصحاب المعاشات إلى صرفها من خلال الموظف المختص داخل مكتب البريد الأمر الذي يتسبب في ازدحام على غالبية المكاتب.

ويمكن لصاحب المعاش الصرف من ماكينة دون الحاجة لتكدس أمام الصراف في مكتب البريد.

ويشرح مصراوي في خطوات طريقة استخدام "فيزا" صرف المعاش من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبريد لتجنب الازدحام والوقوف في طوابير صرف المعاش بمكاتب البريد.

خطوات صرف المعاش عبر فيزا البريد:

ابحث عن أقرب فرع لمكتب بريد مميكن وستجد عنده ماكينة ATM تابعة للهيئة العامة للبريد.

ضع بطاقة صرف المعاش في الماكينة.

ادخل الرقم السري الخاص بالبطاقة.

اختار كلمة سحب.

تختار كلمة مبلغ آخر

سيظهر لك نوعين من الحسابات، اختار حساب جارى فضي

ادخل المبلغ المطلوب سحبه، مع مراعاة أن يكون رقمًا صحيحًا لأن الماكينة لا تخرج "الفكة"

اضغط استمرار

اسحب بطاقة صرف المعاش "الفيزا"

استلم المعاش والإيصال الخاص بالعملية

الحد الأقصى للعملية الواحدة 4000 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في اليوم

في حال الصرف من ماكينات البنوك، ستكون نفس الخطوات ولكن بدلا من اختيار حساب جارى فضي ستختار حساب توفير.