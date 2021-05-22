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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

10:21 ص السبت 22 مايو 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عددًا من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.
البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و2.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفراولة بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات

أسعار الخضر البصل الفاصوليا الملوخية الخيار البلدي الكوسة

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