تعرف على أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عددًا من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات