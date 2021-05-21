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غرفة الجيزة التجارية تطلق اسم "أحمد بهجت "على القاعة الرئيسية

06:42 م الجمعة 21 مايو 2021
غرفة الجيزة التجارية تطلق اسم "أحمد بهجت "على القاعة الرئيسية

أحمد بهجت

كتبت - نرمين إبراهيم:

أطلقت غرفة الجيزة التجارية، اسم الدكتور أحمد بهجت الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الغرفة، على القاعة الرئيسية للاجتماعات بالمقر الرئيسي، بعدما وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال أحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة ورئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة، في بيان اليوم الجمعة، إن قرار مجلس إدارة الغرفة إطلاق اسم الدكتور أحمد بهجت على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالغرفة تخليدا لذكراه، مشيرًا إلى أن بهجت سيظل واحدًا من رموز العمل العام وذلك بمختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الرياضية

وأشار الخولي، إلى أن بهجت بذل الكثير فى سبيل رفعة وطننا الغالي مصر، فضلا عن الطفرة التي تحققت بغرفة الجيزة خلال فترة رئاسته لمجلس إدارتها.

وتوفى صباح اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد بهجت مؤسس مجموعة شركات بهجت ودريم، وإنترنت مصر، ودريم لاند، وجولدي للأجهزة الكهربائية.

أحمد بهجت غرفة الجيزة التجارية أحمد الخولي الجيزة

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