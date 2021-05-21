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طارق نور لمصراوي: أحمد بهجت رجل عظيم.. وعاش 20 عاما بقلب مزروع

04:15 م الجمعة 21 مايو 2021
طارق نور لمصراوي: أحمد بهجت رجل عظيم.. وعاش 20 عاما بقلب مزروع

طارق نور


كتبت : نرمين إبراهيم

نعى رجل الأعمال طارق نور رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، الذي رحل اليوم الجمعة، قائلا "أشهد له بطيبة القلب التي لم أرى مثلها، حدثت له أزمات كثيرة في حياته ولكنه كان محاربًا عظيمًا وقويًا".

وأضاف نور لمصراوي، أن علاقته برجل الأعمال الراحل "في البداية كانت علاقة عمل ثم تطورت لعلاقة صداقة قوية.. ,هو من بدأ في تعمير الصحراء وتطويرها".

وكشف نور عن تفاصيل بدايات الأزمة الصحية لبهجت، وقال إنه عندما تعرض للانفجار في أحد شرايين القلب أثناء إحدى زياراته لأمريكا منذ سنوات عديدة، كان أول من ساعده رجل الأعمال أحمد عز عندما كان متواجدا في نفس اللحظة بنفس البلد، وعلى الفور تم نقله للمستشفى ومن بعدها عاش بهجت بقلب مزروع إلى أن توفي.
وأشار نور، إلى أن سبب الوفاة ليس له علاقة بهذه العملية الجراحية التي تمت منذ سنوات طويلة.
يذكر أن توفى صباح اليوم رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

طارق نور أحمد بهجت قلب مزروع وفاة أحمد بهجت

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