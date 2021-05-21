تواصل مكاسبها.. أسعار الذهب ترتفع نحو 2% خلال أسبوع عالميًا

القاهرة - وكالات:

تتجه أسعار الذهب عالميًا، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفدرالي الأميركي.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش، اليوم الجمعة، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأونصة، مع مكاسب 1.9% للأسبوع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1877.90 دولار للأونصة.

هذا حوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2831.08 دولار للأونصة، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.