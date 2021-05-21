أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع: الطماطم تتراجع وزيادة الفاصوليا

القاهرة – مصراوي:

تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور، في تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر، حيث ارتفعت أسعار الملوخية والباذنجان، فيما انخفض سعر الطماطم والبصل والكوسة.

وتراجع سعر كيلو الطماطم نحو 50 قرشا اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي، وتراجع سعر الكوسة جنيها، فيما ارتفع سعر الفاصوليا بنحو 150 قرشًا للكيلو.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا و 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 2 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 2 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.