زيادة البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر الجمبري، فيما زاد سعر السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور.

وخلال الأسبوع زاد سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، اليوم الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، خلال الأسبوع الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 60 و75 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وهبط سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.