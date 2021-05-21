الضرائب تلزم المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح عبد القادر، أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC ، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والايميل الخاص بالشركة ، وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى).

وأضاف أن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على هذه الشركات الالتزام بها قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) ، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة .

وأكد " عبد القادر " أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg ، وذلك للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥ الخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها فى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ، والمرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الجارى وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.