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"مبادرة إحلال السيارات": تسليم 97 سيارة أول الأسبوع المقبل

06:19 م الخميس 20 مايو 2021
"مبادرة إحلال السيارات": تسليم 97 سيارة أول الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء يسلم الدفعة الأولى من سيارات مبادرة إ

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي أن عدد السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين من المبادرة منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن وصل إلى 556 سيارة.

وبحسب إنفوجرافيك نشرته صفحة المبادرة على فيسبوك اليوم الخميس، من المتوقع أن يتم تسليم 97 سيارة جديدة ضمن المبادرة أول الأسبوع المقبل.

وينشر مصراوي الإنفوجرافيك الخاص بأحدث الأرقام المتعلقة بالتطورات الأخيرة للمبادرة.

مبادرة إحلال السيارات الغاز الطبيعي المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

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