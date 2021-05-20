تراجع مبيعات مراكز ماجد الفطيم في مصر 19% العام الماضي بسبب كورونا

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عزب المدير العام التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية في مصر ولبنان، إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تراجع إجمالي مبيعات المحلات المجمعة في مراكز التسوق التابعة لها، بنسبة تتراوح بين 18 و 19% بنهاية عام 2020 مقارنة بالعام السابق له.

وأضافت عزب، في مقابلة مع عدد من الصحفيين، أمس الأربعاء، عبر الفيديوكونفرانس، أن نسبة التراجع في المبيعات تعد نسبة مقبولة مقارنة بانخفاض المبيعات على مستوى العالم.

وتمتلك شركة “ماجد الفطيم”، لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أربعة مراكز للتسوق في مصر وهي مول مصر في مدينة 6 أكتوبر، وسيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر إسكندرية و "سيتي سنتر ألماظة” الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية لمتجر كارفور في مصر.

وقالت المدير العام التنفيذي، إن هناك مؤشرات على بداية انتعاش حركة وأرقام المبيعات من بداية عام 2021 رغم دخول الجائحة الثالثة لفيروس كورونا بما يعكس زيادة وعي العملاء وثقتهم في اتباع مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم الإجراءات الاحترازية.

وأغلقت ماجد الفطيم مراكزها، لمدة شهر من 26 مارس إلي 26 أبريل 2020 تماشيا مع قرارات الحكومة الاحترازية في مواجهة مخاطر انتشار العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور، ومع عودتها للعمل ملتزمة باتباع أعلي معايير السلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب مخاطر عدوى فيروس كورونا التي تضمنت الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، وتقليل التجمعات داخل مراكز التسوق، وتدريب الموظفين على التعامل مع الجمهور على مستوى عالمي، وفقا لعزب.

وتسبب الإغلاق خلال الفترة، في تحقيق أعلى نسبة انخفاض في المبيعات، لكن على جانب آخر، ساندت الشركة المستأجرين داخل مراكز التسوق في 4 مولات التابعة لهم خلال شهر الإغلاق عبر إعفائهم من القيمة الإيجارية مقابل تحصيل نسبة من مبيعاتهم في أول 3 شهور من بدء ظهور فيروس كورونا من مارس وحتى ويونيو 2020.

وأوضحت رشا عزب، أن مبيعات الشركة في شهري يناير وفبراير من عام 2020 حققت أعلى مستوياتها من 10 سنوات، ما يعطي حالة من التفاؤل بعودة القوي الشرائية مجددا، لكن تأثرت هذه التوقعات بأزمة كورونا.

وأوضحت أن إقبال العملاء على المولات لم يتراجع خلال الأسبوع الأخير من رمضان، نتيجة قرارات الحكومة الأخيرة بإغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء.

وتسعى الشركة، للتوسع في الخدمات الرقمية، وهو ما قاله خالد شاكر، رئيس المنطقة الغربية للتسويق وتجربة العملاء في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم.

وقال شاكر، إن التوسع في الخدمات الرقمية لـ "تحفيز المستهلكين على الدفع الإلكتروني بما يقلل من عدوى انتقال فيروس كورونا باستخدام الكاش ودعم خطة الحكومة في ميكنة المدفوعات".

وقال شاكر، خلال المقابلة، إن الشركة أطلقت خدمة رقمية باسم خدمة “Click and Collect” المجانية عبر مراكز التسوق لتمكين الزائرين من حجز واختيار السلعة من أي محل من المحال داخل المولات إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد والحفاظ على سلامتهم من مخاطر العدوى.

وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من طريقة للدفع بعد حجز وتحديد السلع من الزبائن عبر خدمة Click and Collect تشمل الدفع إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني أو الدفع عبر ماكينات (POS) بعد توصيل مشترياتهم التي حددها المستهلك في مقر إقامته، أو الدفع الكاش بمجرد وصوله للمول للحصول على طلباته.

وأكد شاكر على أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتقديم خدمة رقمية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول تحت اسم "ڤيا درايف ثرو” أمام الزوار أو المستهلكين الراغبين في طلب المأكولات والمشروبات المفضلة من دون تناول الطعام داخل المطاعم والكافيهات في مول مصر بأكتوبر وسيتي سنتر ألماظة في القاهرة والإسكندرية والمعادي.

وأشار إلى زيادة إقبال المستهلكين على استخدام الخدمات الرقمية ما يحفز على زيادة ضخ استثمارات أي البنية التكنولوجية.