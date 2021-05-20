كوريا تختار مصر شريكا استراتيجيا بالشرق الأوسط لخططها للتعاون الإنمائي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة (2021-2025)، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لمناقشة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021-2025.

وأضافت أنه من المقرر أن تعطي الاستراتيجية الجديدة دفعة للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتشمل العديد من المجالات من بينها الرقمنة والاقتصاد الأخضر في ظل سعي الدولة لتحقيق تعافٍ مرن ومستدام، وذلك في إطار الأولويات التنموية للدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

من ناحيته، أشار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم اختيارها لتكون ضمن هذه القائمة في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة وقوى عاملة قادرة من الشباب فضلاً عن كون مصر بالفعل مركزا استراتيجيا للشركات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأعرب السفير عن أمله في أن يسهم تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية في التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتصاد والمجتمع.

وأفاد بأن الحكومة الكورية صنفت مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من 2021-2025، وهو ما يتوقع أن يسهم في توسيع هائل للتعاون الإنمائي بين البلدين.

وخلال اللقاء بحثت المشاط مع السفير الكوري نتائج المباحثات الجارية مع وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بشأن تمويل مشروعات في قطاع النقل، من بينها مشروع تحديث إشارات خط سكة حديد الأقصر أسوان.

وأكدت أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.

كما أشادت الوزيرة باستجابة الحكومة الكورية للجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة جائحة كورونا من خلال توفير شحنات من الإمدادات الطبية والمساعدات المالية لمكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على فيروس كورونا، حيث وفرت كوريا الجنوبية 3 شحنات إمدادات طبية بقيمة 900 ألف دولار خلال 2020.

وتسجل محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات، وفقا للبيان.