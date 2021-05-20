لموظفي الحكومة.. كيف تحسب الزيادة في مرتبك بدءا من يوليو المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة تطبيق القرارات المتعلقة بزيادات أجورهم بدءا من أول السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة خلال اجتماعه أمس.

وكانت الحكومة أعلنت عن 3 إجراءات تتعلق بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام، والتي يمكن الحساب من خلالها الزيادة الخاصة بمرتب كل موظف من هؤلاء العاملين، حيث يأتي على رأس هذه الإجراءات العلاوة المعتاد منحها سنويا للموظفين والتي تم إعلان قرارين بشأنها.

وأحد هذين القرارين يتعلق بالموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذي ينص على منحهم علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وذلك بدءا من راتب يوليو المقبل.

والقرار الآخر فيما يتعلق بالعلاوة يخص موظفي الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية عبر منحهم علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، ليبدأ التطبيق في يوليو المقبل.

ويستطيع كل موظف من الفئتين حساب العلاوة الخاصة به بدءا من يوليو بحسب الأجر الوظيفي أو المرتب الأساسي، وبالتالي حساب أول بنود معادلة الزيادة والذي يختلف من موظف لآخر.

الإجراء الثاني هو زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين من الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بدءا من أول يوليو المقبل، وهو بند يسهل حسابه لأن الزيادة عبارة عن فئات مالية مقطوعة ولكنها تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية للموظف والتي جاءت كالتالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

الإجراء الثالث يتعلق برفع الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة بدءا من يوليو، وبالتالي إذا كانت هذه الحدود الدنيا الجديدة أعلى من قيمة المرتب بعد الزيادة الناتجة عن العلاوة والحافز الإضافي، فإن الموظف سيحصل على قيمة المرتب وفقا لهذه الحدود الدنيا وبالتالي الحصول على استفادة أكبر من الزيادة الناتجة عن البندين السابقين.

وتتمثل الحدود الدنيا الجديدة لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة شهريا بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها أمس في التالي:

- من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

- من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

- من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.

- من 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.

- من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

- من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

- من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.

- من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.

- من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.